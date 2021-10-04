«Слуги народа» определились с основным кандидатом на пост Главы Рады — депутат

04.10.2021 02:48

Укринформ

В парламентской фракции "Слуга народа" считают "очевидной" отставку Главы ВР Дмитрия Разумкова, а основным кандидатом на эту должность называют Руслана Стефанчука.

Как сообщает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. Была абсолютно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение (относительно Разумкова — ред.) достаточно трудное. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", — сказала Кравчук.

По ее словам, отставка Разумкова уже очевидна.

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"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы Президентом. А Разумков без Президента не стал бы главой парламента", — заметила депутат.

Она напомнила, что два года назад в Трускавце "Слуга народа" делегировала людей на различные должности, в частности на Главу Верховной Рады.

"И наша задача — выполнять программу Президента, программу партии, потому что мы с ней пришли", — подчеркнула Кравчук.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

По информации осведомленных источников Укринформа в "Слуге народа" главной кандидатурой на пост главы украинского парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По материалам: Укринформ