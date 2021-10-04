Фракция «Слуга народа» будет самостоятельно определяться с кандидатурой спикера ВР — Зеленский

03.10.2021 12:27

Укринформ

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" будут самостоятельно определяться с кандидатурой на должность Председателя Верховной Рады в случае отзыва Дмитрия Разумкова.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Трускавце, отвечая на вопрос, может ли первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук занять пост Председателя ВР после отзыва Разумкова, передает корреспондент Укринформа.

"В отношении вопроса Руслана Стефанчука. Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть в той или иной кандидатурой от монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: 70% на 30%. Если 70% голосов "за" ту или иную кандидатуру, тот или иной закон, то или иное решение. Мы договаривались, что все поддержат. Несмотря на то, кто ты, депутат или, кстати, уже спикер. Так же это касалось и чиновников. У нас есть партийные договоренности", — отметил Глава государства.

В то же время, комментируя информацию о том, что первым вице-спикером парламента может стать глава партии, первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, Зеленский сказал, что впервые об этом слышит.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

По информации осведомленных источников Укринформа в "Слуге народа", главной кандидатурой на должность спикера украинского парламента является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По материалам: Укринформ