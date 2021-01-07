Украине нужно иметь серьезные амбиции для развития системного сотрудничества с Китаем – Енин

Украине нужно иметь серьезные амбиции для развития системного сотрудничества с Китаем – Енин

06.01.2021 13:48

Укринформ

Украине нужно иметь серьезные амбиции и быть готовой к нестандартным решениям, чтобы выстроить системное сотрудничество с Китаем для обоюдной выгоды обеих стран.

Как передает Укринформ, такое мнение высказал в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Евгений Енин по поводу 29-й годовщины установления дипломатических отношений Украины и КНР.

Дипломат отметил, что наши страны в течение десятилетий последовательно закладывали крепкие основания отношений, с каждым годом создавая все более прочный фундамент для настоящего партнерства.

Енин напомнил, что в последние годы главными достижениями украинско-китайских отношений являются введение стратегического партнерства, заключение большого политического Договора, развитие и разнообразие экономических связей, внедрение перспективных направлений взаимодействия в рамках инициативы Нового Шелкового пути, укрепление научно-технического сотрудничества, расширение гуманитарных отношений, углубление возможностей взаимного познания наших народов.

«Сегодня Украина интересна для Китая не только в традиционных отраслях, но и в вполне современных секторах экономики, таких как информационные технологии, телекоммуникации, судостроение, специфический туризм, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и тому подобное. Целенаправленное и системное сотрудничество с Китаем, безусловно, не только будет способствовать модернизации украинской экономики, но и поможет обеспечить обоюдную выгоду. А для этого нам необходимо иметь серьезные и реальные амбиции, выдержать бешеную конкуренцию и не бояться нестандартных решений для преодоления вызовов современности, в том числе и последствий пандемии COVID-19", – написал заместитель министра.

Читайте также: Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США – Енин

Как известно, 27 декабря 1991 года КНР признала независимую Украину, а уже 4 января 1992 года были установлены дипломатические отношения и закреплено намерение двух стран развивать полномасштабное сотрудничество.

По материалам: Укринформ