Енин – о компенсациях жертвам крушения: Иран часто через СМИ «тестирует» возможную реакцию

Енин – о компенсациях жертвам крушения: Иран часто через СМИ «тестирует» возможную реакцию

06.01.2021 11:23

Укринформ

Украина в ситуации со сбиванием самолета МАУ принимает во внимание только официально подтвержденную информацию, в том числе и относительно компенсаций ее жертвам, поскольку Иран через СМИ часто «тестирует» возможную реакцию внутри страны и за ее пределами.

Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире «Громадського радіо», комментируя озвученные иранской стороной суммы компенсаций для семей каждой жертвы катастрофы самолета МАУ.

Дипломат отметил, что Украина уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда в иранских СМИ появлялась та или иная информация о трагедии под Тегераном.

«Мы рассматриваем это как своего рода тестирующий элемент возможной реакции как внутри Ирана, так и международных партнеров иранской стороны. Часто задачей является расконцентрировать внимание, сместить фокусы. В то же время мы очень осторожно относимся к любым сообщениям в иранских СМИ и до того момента, пока мы не получаем официальных подтверждений с иранской стороны, мы стараемся воздерживаться от соответствующих комментариев», – сказал Енин.

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В этом контексте он отметил, что когда речь идет об определении сумм компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы самолета МАУ, во внимание нужно принимать несколько факторов.

«Первое – это истинные причины этой катастрофы, которые будут установлены именно в рамках технического расследования, второй элемент – это уровень сотрудничества иранской стороны с другими международными партнерами, в частности Украиной, и третье – мы примем во внимание передовой международный опыт в этой сфере при ведении аналогичных переговоров при аналогичных трагических обстоятельствах», – отметил дипломат.

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Как сообщал Укринформ, Украина 31 января получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

По данным IRNA, правительство Ирана утвердило сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета МАУ.

Самолет был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые находились на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. В частности, на борту были 11 граждан Украины – 2 пассажира и 9 членов экипажа.

11 января, после нескольких дней возражений, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

По материалам: Укринформ