Съемки детей в новогоднем поздравлении Президента проходили законно – ОП

05.01.2021 17:56

Укринформ

Съёмки с детьми в новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленського заняли несколько часов, были проведены с соблюдением всех необходимых процедур и по письменным разрешениям родителей.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в комментарии Укринформу.

"Съёмки с детьми длились, в среднем, несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съёмку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в адрес съёмочной группы", – заверил Подоляк.

По его словам, у всех остались замечательные впечатления и позитивные эмоции после съёмок.

Он подчеркнул, что дети в сопровождении родителей были приглашены только на определенный таймслот 27 декабря, на тот период съёмок, где маленькие граждане и появляются в кадре.

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"Сьемки новогоднего поздравления Президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны, обращается Президент Украины. И именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем", – заявил советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала.

"Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реальное ли оно и для каких съёмок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", – добавил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", новогоднее поздравление Зеленского видели 70% украинцев, из них 43% оценили его положительно.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что детей, задействованных в массовке новогоднего поздравления Президента, набирали через кастинговое агенство Lot, а съемки длились с 18:00 до 3-х часов ночи, за 9 часов работы детям якобы заплатили по 500 грн.

По материалам: Укринформ