Зеленский говорит, что будет вакцинироваться за свой счет

25.12.2020 09:16

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против COVID-19 и лично будет вакцинироваться за свой счет.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Я ничего бесплатно как Президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие как я будем вакцинироваться за свой счет", – сказал Зеленский.

По его словам, в Украине не будет блокироваться платная вакцинация, нужно открывать рынок.

В то же время Президент напомнил, что на 8 млн доз у нас должна быть бесплатная вакцина COVAX.

Также он подчеркнул, что власть обращает внимание на деньги, хватит ли их, и выразил уверенность, что хватит.

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"Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – рассказал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

24 декабря Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах, которая, в частности, предусматривает, что за этот период должно быть вакцинировано не менее 50% населения.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ