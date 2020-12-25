Президент рассказал о встрече с главой КСУ до резонансных решений

25.12.2020 08:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский встречался с председателем Конституционного суда Александром Тупицким еще до принятия резонансных решений, касающихся работы НАБУ и НАПК, и просил его не поднимать земельный, банковский и языковой вопрос.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КС (Тупицкий – ред.) тоже очень хотел со мной познакомиться. До всех событий он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они – государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?» – спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай Бог, чтобы КС отменил эту реформу", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что тогда сказал Тупицкому, что влиять на КС не может. "Но, если вы (Тупицкий – ред.) меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковой вопрос прошу не поднимать для того, чтобы не раскалывать общество", – сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", – поделился глава государства о своем разговоре с главой КСУ.

По его словам, эта встреча состоялась до принятия КСУ резонансных решений по НАБУ и е-декларированию.

Зеленский напомнил, что после того КСУ поставил под сомнение, может ли Президент назначать директора НАБУ, а затем заблокировал часть полномочий НАПК.

"После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует", – пояснил он. Глава государства считает, что Тупицкий превысил свои полномочия.

"Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", – убежден Зеленский.

На вопрос, задумывается ли он о переформатировании КСУ в 2021 году, Президент ответил, что очень надеется.

Он добавил, что КСУ сейчас не является независимым, хотя согласно законодательству, он должен быть таковым.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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15 декабря, Верховная Рада Украины приняла законы, призванные восстановить полномочия НАПК.

23 декабря Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

По материалам: Укринформ