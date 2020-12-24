После повестки Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора – КСУ

24.12.2020 18:17

Укринформ

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств к Офис Генерального прокурора.

Как передает Укринформ, об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

"В настоящее время Председателем Суда, учитывая полученную повестку, подготовлен ряд ходатайств к Офису Генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно – сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", – заявляют в пресс-служба суда.

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При этом в КСУ пидтвердили, что 24 декабря в Конституционный Суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии.

Ранее в комментарии Укринформу информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что Тупицкого на 9 ч. 30 мин. 28 декабря вызывают в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

По материалам: Укринформ