Советник Ермака объяснил, зачем России санкции против депутатов Рады

12.12.2020 17:18

Укринформ

Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк считает нелепым внесение в "санкционный список" РФ Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и ряда народных депутатов от партии "Слуга народа".

У спикера украинского парламента и депутатов нет никаких интересов в России, заявил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Полагаю, что появление очередной версии "санкционного списка", куда попали депутаты правящей партии и даже спикер парламента, – это своего рода попытка РФ вернуться в события пятилетней давности. Выглядит нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо", – сказал он.

Подоляк считает, что подобный "санкционный механизм" в России реанимировали те, кто давно не слышал от подчинённых здоровой критики своих "гениальных" идей.

По его мнению, в РФ уже не решаются говорить правду о недейственности и инфантилизме подобных инициатив и выполняют даже откровенно абсурдные решения.

Читайте также: Депутаты Рады прокомментировали санкции, наложенные на них Россией

"Разумеется, что никакого давления эта история ни на кого не оказывает. У главы ВР, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по "санкциям". Медийный же эффект также крайне сомнителен. Скорее, это выглядит анекдотично. И скорее всего, необходимо для усиления, скажем так, истеризации собственного населения", – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что если говорить об очередном "санкционном" пофамильном списке как о "специфическом легендировании" для некоторых наших граждан, то "это выглядит просто смешно".

В то же время, если говорить об украинском медийном поле, где, по его словам, "очень любят убойные конспирологические версии", то если человек, к примеру, покупает землю в оккупированном Крыму и пытается скрыть этот факт от Украинского государства, то "никаким списком такого человека не спасёшь".

"Все слишком очевидно и все отлично описывается соответствующими криминальными статьями. Оптимальной же реакцией на подобные "инициативы" РФ – а их по-прежнему много – будет только соответсвующее официальное заявление профильного министерства. Как ещё один факт официальной фиксации абсолютно немотивированного поведения страны-агрессора", – заявил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, 12 декабря стало известно, что в обновленный список санкций России против Украины попали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также попали народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.

В конце августа правительство РФ ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.

По материалам: Укринформ