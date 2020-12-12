Секретарь СНБО назвал визит Медведчука в Москву информатакой на власти Украины

12.12.2020 00:03

Укринформ

Визит главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в РФ имеет непосредственное отношение к национальной безопасности Украины и является информационной атакой на руководство государства.

Как передает Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Поездка этих господ (Виктора Медведчука и представителей ОПЗЖ в Москву – ред.) имеет непосредственное отношение к национальной безопасности, потому что сейчас происходит информационная, психологическая атака на Президента, на правительство Украины, на все украинское население. Эта атака происходит со стороны Российской Федерации», – заявил Данилов.

Он подчеркнул: «Это идет профессионально разработанная психологическая информационная атака на Украину, осуществляемая через те каналы, которые находятся в подчинении понятно кого».

Данилов также напомнил, что уже 25 декабря 2019 года Аппарат СНБО был проинформирован об угрозе пандемии и о важности вакцинации.

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«Мы поставили на мониторинг все компании в мире, которые занимаются этим вопросом. На сегодняшний день их 227… и 13 компаний – на конечном этапе выработки этих вакцин. Ни одна вакцина официально нигде не зарегистрирована, кроме Англии, которая начала процесс вакцинации», – рассказал глава Совбеза.

Он также уточнил, что согласно оперативным данным, из 13 вакцин на финальной стадии разработки только восемь действительно являются перспективными. «И российской вакцины среди них и близко нет», – указал Данилов.

Комментируя вопрос о так называемых договоренностях Медведчука о производстве российской вакцины «Спутник V» в Харькове, он отметил, что это исключено. Предприятие не имеет необходимого оборудования, кроме того, российская вакцина не прошла соответствующей регистрации.

«Российская Федерация может в лучшем случае только в мае получить какую-либо цивилизованную регистрацию. До тех пор – это непонятно что», – сказал Данилов, добавив, что если бы качество этой вакцины не вызывало сомнения, то вакцинированных россиян уже было бы много.

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Глава СНБО также сообщил, что в Украине в первом квартале 2021 года планируется начать вакцинацию от коронавируса.

«Мы рассчитываем, что в первом квартале следующего года мы начнем вакцинацию нашего населения. Мы четко понимаем сколько мы получим вакцины, от кого… Принято решение, что как только произойдет регистрация ВОЗовская, или европейская, или американская, то у нас регистрация будет по сокращенной процедуре », – отметил Данилов.

Он также заверил, что вопросы логистики, хранения вакцины, необходимого количества медперсонала для вакцинации уже разработаны.

«В ближайшее время появится публичный медицинский портал Аппарата Нацбезопасности и обороны, где каждый гражданин Украины сможет увидеть, куда он может прийти и получить вакцину», – сообщил глава СНБО.

Фото: ФБ

По материалам: Укринформ