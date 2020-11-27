Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларациях

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларациях

27.11.2020 14:46

Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно возобновления ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает Укринформ, соответствующий законопроект №4434 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" обнародован на сайте Верховной Рады.

Как говорится в пояснительной записке, целью проекта является установление уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Задачей законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части декларирования недостоверной информации и непредставления субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – говорится в документе.

Так, предлагается статью 366-1 Уголовного кодекса Украины исключить, при этом дополнить его новой статьей 366-2 «Декларирование недостоверной информации», которой установить уголовную ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предлагается отдельно определить в статье 366-3 Уголовного кодекса уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В то же время необходимые изменения предлагается внести в часть первую статьи 331 «Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда» и в абзац первый части пятой статьи 216 «Подследственность» Уголовного процессуального кодекса Украины, которыми исключенную статью 366-1 Уголовного кодекса Украины заменить предлагаемой статьей 366-2 .

Кроме того, соответствующие изменения вносятся в статьи 172-6 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также в Примечание статьи 56 «Специальная проверка» Закона Украины «О предупреждении коррупции».

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

17 ноября заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую ​​рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Члены рабочей группы должны к 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

По материалам: Укринформ