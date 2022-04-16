Теперь перенести мобильный номер в сеть Vodafone можно дистанционно

Мобильный оператор Vodafone подключился к Системе BankID НБУ. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

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Теперь украинцы, которые намерены осуществить перенос мобильного номера от другого оператора в сеть Vodafone Украина, могут проделать это дистанционно, осуществив идентификацию через Систему BankID НБУ, говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что теперь для получения соответствующей услуги не нужно посещать магазин Vodafone с документами, удостоверяющими личность. Для этого достаточно будет открыть счет физического лица в одном из банков, являющихся участниками Системы BankID НБУ.

Контекст

В Нацбанке отмечают, что использование системы BankID НБУ как способа идентификации значительно ускорит и упростит такую процедуру для населения. Ведь сегодня 99,6% граждан, имеющих счета в украинских банках, могут получать услуги дистанционно, используя систему BankID НБУ.

В течение 2021 года к BankID НБУ присоединилось 13 банков как идентификаторы и 54 участника — поставщика услуг. В настоящее время BankID НБУ насчитывает 131 абонента: 39 банков-идентификаторов и 92 участника — поставщика услуг. В настоящее время банков участников — 40.

Источник: МинФин