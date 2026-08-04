АЗС почали обмежувати продаж дизелю до 100 літрів: стало відомо, кого стосується ліміт

В Україні з’явилася інформація про запровадження обмежень на продаж дизельного пального на окремих автозаправних станціях.

Про це повідомляє «ПЛ».

У повідомленнях ішлося про ліміти від 50 до 150 літрів на одного покупця залежно від мережі та розташування АЗС. Найбільше уваги привернула цифра 100 літрів, яку спочатку сприйняли як загальне обмеження для автомобілістів. Однак представники мережі ОККО уточнили, що на їхніх станціях цей ліміт стосується лише відпуску пального в каністри. Заправляти паливні баки транспортних засобів водії можуть без такого обмеження.

Ліміт у 100 літрів не обов’язково означає, що водій не зможе повністю заправити автомобіль або вантажівку.

Кого насправді стосується обмеження у 100 літрів

У мережі ОККО спростували повідомлення про встановлення єдиного ліміту на заправку автомобілів. У компанії пояснили, що обмеження у 100 літрів поширюється виключно на випадки, коли клієнт хоче придбати дизель у каністри або іншу переносну тару. На пальне, яке заливають безпосередньо в бак автомобіля, такий ліміт не поширюється. Отже, пересічним водіям легкових автомобілів не потрібно змінювати звичний порядок заправки. Уточнювати правила варто лише тим покупцям, які планують створити запас пального або заправити великі ємності.

Водночас ситуація може відрізнятися залежно від конкретної мережі та станції. За повідомленнями медіа, деякі оператори справді почали тимчасово обмежувати обсяг дизелю, який продають одному клієнту. Наприклад, на окремих АЗС згадувалися ліміти у 50, 100 або 150 літрів. Найчастіше такі правила фіксують у сільській місцевості та на трасах. Саме там клієнти частіше купують пальне великими партіями.

Чому АЗС вводять тимчасові ліміти

Однією з причин обмежень учасники ринку називають різке збільшення попиту на дизель. У період активних сільськогосподарських робіт аграрні підприємства потребують великих обсягів пального для комбайнів, тракторів та іншої техніки. Частина покупців приїжджає на звичайні АЗС із єврокубами та намагається придбати сотні літрів за один раз. Через це запаси на невеликих станціях можуть вичерпуватися швидше, ніж оператори встигають організувати нове постачання. Саме тому ліміти насамперед мають захистити доступність дизелю для звичайних автомобілістів.

Серед головних причин запровадження обмежень називають:

підвищений сезонний попит з боку аграріїв;

збільшення споживання пального вантажним транспортом;

повільніше поповнення запасів на окремих АЗС;

скорочення різниці між гуртовими та роздрібними цінами;

закупівлю великих партій пального у каністри та єврокуби.

Експерти також пояснюють, що заправлятися на роздрібних станціях іноді стає вигідніше, ніж купувати дизель гуртом на нафтобазах. Унаслідок цього великі споживачі можуть переорієнтовуватися на звичайні АЗС. Навантаження на роздрібний сегмент зростає, хоча його логістика не розрахована на постійний відпуск великих партій одному клієнту. Обмеження дають операторам змогу рівномірніше розподіляти наявні запаси.

Які ліміти можуть діяти в різних мережах

За оприлюдненою в медіа інформацією, єдиного загальноукраїнського обмеження наразі немає. Рішення можуть ухвалювати окремі оператори або навіть конкретні станції залежно від запасів і рівня попиту. Повідомлялося, що мережа ESKO на деяких АЗС відпускає до 50 літрів дизелю одному клієнту. На станціях мережі 24/7 згадувався ліміт у 100 літрів, а на Chipo — до 150 літрів. Водночас ці показники можуть змінюватися, тому перед закупівлею значного обсягу пального краще уточнювати умови безпосередньо на АЗС.

Ситуація Можливе обмеження Кого стосується Заправка легкового автомобіля Зазвичай без ліміту 100 літрів Звичайні водії Заправка вантажівки Залежить від мережі та АЗС Перевізники й далекобійники Відпуск дизелю в каністри на ОККО До 100 літрів Покупці пального в тару Купівля дизелю в єврокуби Може бути обмежена Аграрії та великі споживачі Купівля на трасових і сільських АЗС Можливі локальні ліміти Усі клієнти конкретної станції

Наявність обмеження на одній АЗС не означає, що аналогічне правило автоматично діє в усій мережі або в кожному регіоні.

Чи виник дефіцит дизельного пального

Поява лімітів викликала побоювання, що дизель може повністю зникнути з продажу. Проте експерти не прогнозують повної зупинки реалізації пального на українських АЗС. Йдеться радше про локальну нерівномірність запасів і тимчасове перевищення попиту над обсягами, які були законтрактовані заздалегідь. За оцінками учасників ринку, попит на дизель може перевищувати запланований імпорт приблизно на чверть. Ситуація має стабілізуватися після надходження нових партій пального.

Особливо відчутним навантаження є на трасових станціях. Раніше частина великих перевізників та аграріїв отримувала дизель безпосередньо з нафтобаз, але через зміну цінових умов вони активніше користуються роздрібними АЗС. Це може створювати короткочасні перебої на окремих об’єктах. Проте така ситуація ще не свідчить про загальнонаціональну паливну кризу. Ліміти в цьому випадку виконують запобіжну функцію та не дозволяють одному покупцеві забрати більшу частину запасу.

Що потрібно знати водіям перед заправкою

Власникам легкових автомобілів не варто поспішати купувати дизель про запас. Масове заповнення каністр лише збільшує навантаження на заправки та може створювати штучний ажіотаж. Для звичайної заправки автомобіля обмеження у 100 літрів у мережі ОККО не застосовується. В інших мережах правила можуть відрізнятися, особливо на трасах або в аграрних регіонах. Тому водіям вантажівок, фермерам і покупцям великих партій пального слід заздалегідь перевіряти доступний обсяг.

Також важливо дотримуватися правил безпечного зберігання пального. Дизель не можна перевозити у випадковій тарі, яка не призначена для нафтопродуктів. Каністри мають бути герметичними, міцними та стійкими до дії пального. Зберігати великі запаси в житлових приміщеннях, підвалах або поблизу джерел вогню небезпечно. За відсутності реальної потреби доцільніше купувати стільки дизелю, скільки необхідно для поточної поїздки або роботи техніки.

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