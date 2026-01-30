Графік відключення світла у Харківській області на 30 січня: скільки буде електроенергії

Станом на 30 січня енергетична система Харківської області функціонує без запровадження планових обмежень електропостачання.

Про це повідомляють оператори системи розподілу та НЕК «Укренерго», які здійснюють балансування навантаження в режимі реального часу.

За оцінкою фахівців, поточний рівень споживання електроенергії відповідає можливостям генерації та міжрегіональних перетоків. Це дозволяє уникати застосування погодинних або аварійних графіків, за умови відсутності форс-мажорних обставин.

Водночас Харківська область залишається регіоном із підвищеною чутливістю до навантажень на мережі, з огляду на наслідки пошкоджень інфраструктури та сезонні пікові споживчі показники. Саме тому енергетики наголошують: ситуація може змінюватися оперативно, а актуальною вважається лише інформація з офіційних джерел.

Мешканцям рекомендують:

слідкувати за повідомленнями обленерго;

зменшувати споживання у вечірні пікові години;

не орієнтуватися на неофіційні таблиці чи повідомлення в соціальних мережах.

На цей момент гарантовані відключення не заплановані, а система працює у штатному режимі.

