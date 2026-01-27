Графік відключення світла у Київській області на 27 січня: скільки буде електроенергії

На 27 січня в Київській області передбачено застосування регламентованих графіків обмеження електропостачання, що є частиною системного підходу до балансування енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bytow24.

Енергетичні компанії повідомляють, що світло в регіоні подаватиметься з перервами відповідно до затверджених черг, які формуються з урахуванням технічних можливостей мереж та загального споживання.

Формат погодинних відключень дозволяє забезпечити більш прогнозоване електропостачання, ніж аварійні вимкнення, і дає змогу мешканцям планувати побутові процеси.

Очікується, що електроенергія буде доступна частину доби, а тривалість перерв залежатиме від конкретної групи споживачів та ситуації в енергосистемі на момент розподілу навантаження.

Представники енергетичного сектору наголошують, що навіть у межах одного дня можливі коригування графіків, оскільки система реагує на реальні показники генерації та споживання.

Особливу увагу приділяють стабільності мережі у пікові години, коли одночасне використання потужних електроприладів може створювати додаткові ризики.

Саме тому споживачам рекомендується раціонально використовувати електроенергію у періоди її подачі, щоб уникати перевантажень. У довгостроковій перспективі такий підхід розглядається як вимушений, але ефективний механізм збереження цілісності енергосистеми регіону.

