Графік відключення світла у Черкаській області на 23 січня: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Черкаській області станом на 23 січня залишається контрольованою та прогнозованою в межах загальнонаціонального балансу енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Customreceipt.

Профільні оператори повідомляють, що режим постачання електроенергії формується з урахуванням фактичного навантаження, обсягів генерації та технічного стану мереж. Саме ці чинники визначають, чи виникає потреба у застосуванні погодинних обмежень.

Енергетичні компанії наголошують, що будь-які графіки відключень не є фіксованими наперед і можуть коригуватися навіть протягом доби.

Це пояснюється змінами споживання, погодними умовами та роботою об’єктів генерації. У першу чергу електроенергія гарантовано подається на об’єкти критичної інфраструктури, тоді як побутовий сектор може підпадати під регулювання лише за необхідності стабілізації системи.

Представники галузі окремо звертають увагу на проблему поширення неофіційної інформації. Таблиці та «прогнози», які масово з’являються у соціальних мережах, часто не мають жодного стосунку до реальних рішень диспетчерів і вводять споживачів в оману.

Саме тому громадянам радять користуватися виключно перевіреними каналами комунікації обласного оператора системи розподілу, де дані оновлюються відповідно до реальної ситуації в енергосистемі.

На цьому фоні окремо був презентований графік відключення світла у Харківській області на 21 січня.