Технологии

Графік відключення світла у Черкаській області на 23 січня: скільки буде електроенергії

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0
Світло
Світло

Ситуація з електропостачанням у Черкаській області станом на 23 січня залишається контрольованою та прогнозованою в межах загальнонаціонального балансу енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Customreceipt.

Профільні оператори повідомляють, що режим постачання електроенергії формується з урахуванням фактичного навантаження, обсягів генерації та технічного стану мереж. Саме ці чинники визначають, чи виникає потреба у застосуванні погодинних обмежень.

Енергетичні компанії наголошують, що будь-які графіки відключень не є фіксованими наперед і можуть коригуватися навіть протягом доби.

Це пояснюється змінами споживання, погодними умовами та роботою об’єктів генерації. У першу чергу електроенергія гарантовано подається на об’єкти критичної інфраструктури, тоді як побутовий сектор може підпадати під регулювання лише за необхідності стабілізації системи.

Представники галузі окремо звертають увагу на проблему поширення неофіційної інформації. Таблиці та «прогнози», які масово з’являються у соціальних мережах, часто не мають жодного стосунку до реальних рішень диспетчерів і вводять споживачів в оману.

Саме тому громадянам радять користуватися виключно перевіреними каналами комунікації обласного оператора системи розподілу, де дані оновлюються відповідно до реальної ситуації в енергосистемі.

На цьому фоні окремо був презентований графік відключення світла у Харківській області на 21 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0

Материалы по теме

5G

Київстар запустив пілотний 5G у Львові: як підключитись до технології

2 тижні ago
Six Seven

Що таке six seven (67) новий мем в Roblox і Youtube, і чому діти його показують: подробиці

2 тижні ago
Смартфон

Як правильно заряджати телефон: лайфхаки від спеціалістів

2 тижні ago
Світло

Графік відключення світла на Одещині на 10 січня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button