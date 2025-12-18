Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 18 грудня: скільки буде електроенергії

Станом на 18 грудня енергетична система Дніпропетровської області функціонує в умовах постійного балансування навантаження, що є стандартною практикою в період підвищеного сезонного споживання електроенергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

У разі виникнення дефіциту потужностей оператори застосовують погодинні обмеження, які впроваджуються відповідно до чинних регламентів та рекомендацій НЕК «Укренерго».

Представники енергетичного сектору підкреслюють, що всі відключення мають контрольований характер і спрямовані на збереження стабільної роботи системи в цілому.

Тривалість та черговість обмежень визначаються заздалегідь і коригуються залежно від фактичного стану мереж, температурного режиму та рівня споживання у пікові години.

Жителів регіону закликають користуватися інформацією виключно з офіційних джерел обленерго, оскільки саме там публікуються актуальні графіки та оперативні повідомлення.

Фахівці також наголошують на важливості відповідального споживання електроенергії, що безпосередньо впливає на можливість уникнути додаткових обмежень упродовж доби.

