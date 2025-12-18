Технологии

Графік відключення світла на Дніпропетровщині  на 18 грудня: скільки буде електроенергії

Станом на 18 грудня енергетична система Дніпропетровської області функціонує в умовах постійного балансування навантаження, що є стандартною практикою в період підвищеного сезонного споживання електроенергії.

У разі виникнення дефіциту потужностей оператори застосовують погодинні обмеження, які впроваджуються відповідно до чинних регламентів та рекомендацій НЕК «Укренерго».

Представники енергетичного сектору підкреслюють, що всі відключення мають контрольований характер і спрямовані на збереження стабільної роботи системи в цілому.

Тривалість та черговість обмежень визначаються заздалегідь і коригуються залежно від фактичного стану мереж, температурного режиму та рівня споживання у пікові години.

Жителів регіону закликають користуватися інформацією виключно з офіційних джерел обленерго, оскільки саме там публікуються актуальні графіки та оперативні повідомлення.

Фахівці також наголошують на важливості відповідального споживання електроенергії, що безпосередньо впливає на можливість уникнути додаткових обмежень упродовж доби.

Раніше ж був презентований і графік відключення світла на Харківщині на 16 грудня.

