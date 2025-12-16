Графік відключення світла на Харківщині на 16 грудня: скільки буде електроенергії

Стан енергозабезпечення Харківської області 16 грудня 2025 року визначатиметься загальним балансом виробництва та споживання електроенергії в масштабах країни.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми коментарями енергетичних структур, рішення щодо застосування або скасування графіків відключень ухвалюється з урахуванням поточного навантаження на мережі, температурних показників та можливостей імпорту електроенергії.

В НЕК «Укренерго» наголошують, що будь-які графіки обмеження споживання мають динамічний характер і можуть змінюватися протягом доби. Саме тому офіційні повідомлення з’являються не раніше ніж за 24 години до ймовірного застосування обмежень, а в окремих випадках — безпосередньо в день їхнього запровадження.

Для мешканців Харківщини ключовим джерелом інформації залишається АТ «Харківобленерго», яке публікує актуальні дані з урахуванням технічного стану регіональних мереж.

Експерти енергетичного сектору зазначають, що навіть за відсутності жорстких обмежень громадянам варто відповідально ставитися до споживання електроенергії в пікові години.

Раціональне використання ресурсів зменшує ризики аварійних ситуацій і дозволяє підтримувати стабільну роботу енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

