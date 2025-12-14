Як постійні відключення світла впливає на психіку людини: сумний висновок вчених

Нестабільність електропостачання, з якою українці стикаються останні роки, має помітні психологічні наслідки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Часті та нерегулярні відключення світла створюють хронічний стан невизначеності, а вона, своєю чергою, впливає на нервову систему не менш відчутно, ніж будь-яке інше стресове середовище. Люди починають сприймати повсякденні побутові речі як потенційні «ризикові зони», адже звичайні плани постійно залежать від графіка, який може змінитися без попередження.

Фахівці звертають увагу, що тривалі періоди електричних обмежень здатні накопичувати ефект: зростає рівень тривожності, порушується сон, виникає відчуття емоційної виснаженості. Особливо це помітно серед людей, чий спосіб життя або робота прив’язані до цифрових інструментів і стабільного освітлення.

Психологи також відзначають, що відключення підсилюють відчуття залежності від зовнішніх факторів, а це іноді призводить до зниження самооцінки та порушення базового відчуття безпеки.

Соціологічні спостереження демонструють, що в умовах нестабільного електропостачання зростає кількість конфліктних ситуацій, погіршується комунікація всередині родин та робочих колективів, люди швидше втомлюються та менше відпочивають.

Експерти називають це «побутовим виснаженням», яке поступово впливає на загальний психоемоційний фон. У таких умовах особливого значення набувають резервні джерела світла й тепла, а також інформаційна відкритість — коли людина хоча б приблизно знає, коли очікувати наступного відключення.

Попри те, що повністю нейтралізувати вплив відключень складно, фахівці радять формувати власні мікростратегії адаптації: планувати справи заздалегідь, тримати під рукою засоби автономного живлення, створювати комфортний побутовий простір навіть у темний час. Ці кроки не усувають проблему, але допомагають знизити її психологічний вплив і повернути відчуття контролю над повсякденням.

До того ж Ігнатьєв попередив про те, коли припиняться відключення світла.