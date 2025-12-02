Миколаїв продовжує працювати за режимом погодинних відключень електроенергії, який залишається актуальним і на 2 грудня.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Realnist.

Енергетики уточнюють, що застосування графіків дозволяє утримувати баланс між виробництвом та споживанням, а також мінімізувати навантаження на мережі, які працюють в умовах підвищеного ризику через тривалі обстріли регіону.

Кожна черга відключень має свій часовий інтервал, і ці інтервали зазвичай повторюються циклічно. Це дає можливість мешканцям хоча б частково планувати свій побут і уникати непередбачуваності.

Однак реальний перебіг дня може відрізнятися від попередньо оголошених періодів: у разі аварій, пошкоджень або різкого збільшення навантаження на систему оператори мають право коригувати графік у режимі оперативного реагування.

Тому офіційні ресурси — вебпортали енергопостачальника, профільні сервіси та муніципальні повідомлення — залишаються найбільш точним джерелом інформації.

Фахівці радять перевіряти їх двічі: вранці перед початком робочого дня та ввечері, коли енергосистема входить у пікове навантаження. Подібний підхід дозволяє краще орієнтуватися у зміні ситуації, планувати зарядку техніки, організацію побуту та робочі процеси.

У Миколаєві мешканці вже звикли підлаштовуватися під динамічний характер електропостачання, проте наголошується: навіть при стабільному графіку варто мати базовий запас автономних засобів освітлення та комунікації.

Оскільки зима приносить короткий світловий день і значно підвищує потребу в енергоресурсах, підготовленість громадян залишається важливою складовою енергобезпеки міста.

До цього ж був опублікований графік відключення світла на Одещині на 1 грудня.