Заявление Ультрас “Динамо” WBC: клуб сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоций

Собственники “Динамо” Киев используют славное имя клуба в личных интересах. Об этом говорится в заявлении Ультрас “Динамо” WBC, передает со ссылкой на Telegram-канал болельщиков клуба.

Так, болельщики обеспокоены уровнем игры клуба и управленческими процессами внутри ФК длительное время.

“Год назад на выезде в Чернигов произошло важное событие для нашего движения. Тогда мы были обеспокоены уровнем игры клуба и особенно уровнем организации управленческих процессов и проявлениями коллаборационизма, которые были причастными к “Динамо”.

У нас было короткое, но вполне понятное послание братьям Суркисам. Но адресаты, к сожалению, послание не поняли, зато собрав так называемых болельщиков “Динамо” на проплаченный митинг под НБУ с целью возвращения так называемых вкладов братьев Суркисов в “ПриватБанке”. И в очередной раз все увидели, как используется славное имя “Динамо” в личных интересах”, – говорится в заявлении.

Сегодня “Динамо” приносит больше позора, чем положительных эмоций, констатируют болельщики клуба.

“Вершиной стало назначение исконного соперника Луческу, для которого Украина и Россия – это одна страна, и Лобановский не достойный тренер. А позже регулярное посещение стадиона во время пандемии представителями прокремлевских партий и заявления о заказных акциях от ультрас.

Как бы это было не прискорбно признавать, но клуб “Динамо” сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоций. Наше послание летней давности до сих пор остается актуальным”, – сказано в обращении ультрас, к которому добавлены хэштеги #ДинамоБезСуркісів и #ДинамоБезЛуческу.

Напомним, ранее ультрас жестко ответили Игорь Суркису на фразу о сравнении Мирчи Луческу с Валерием Лобановским.

По материалам: УНН