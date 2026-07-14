Як білок у продуктах допомагає спортсменам: користь для м’язів та відновлення

Білок є одним із ключових компонентів раціону людини, яка регулярно займається спортом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Він постачає організму амінокислоти, необхідні для оновлення м’язових волокон, ферментів, гормонів та інших тканин. Після інтенсивного тренування в м’язах виникають мікроскопічні пошкодження, а повноцінне харчування допомагає організму адаптуватися до навантаження. Проте збільшення кількості білкових продуктів саме по собі не гарантує швидкого росту м’язів. Найкращий результат забезпечує поєднання системних тренувань, достатньої калорійності раціону, сну та правильно розподіленого білка.

Як білок впливає на м’язи

Харчовий білок розщеплюється в організмі на амінокислоти, які використовуються для відновлення та побудови тканин. Силове тренування стимулює процеси м’язового білкового синтезу, а амінокислоти забезпечують для них необхідний матеріал. За умови регулярних навантажень це сприяє поступовому збільшенню сили та м’язової маси. Білок також допомагає зберігати м’язи під час зниження ваги, коли спортсмен перебуває в помірному дефіциті калорій. Водночас надлишкова порція білкової їжі не може замінити правильно складену програму тренувань.

Скільки білка потрібно спортсмену

Потреба в білку залежить від маси тіла, віку, виду спорту, інтенсивності тренувань і загальної калорійності меню. Для багатьох фізично активних людей орієнтир може становити приблизно 1,4–2 грами білка на кілограм маси тіла протягом доби. Отже, спортсмену вагою 70 кілограмів може знадобитися близько 98–140 грамів білка, але точна кількість визначається індивідуально. Під час дефіциту калорій або дуже інтенсивного силового циклу потреба іноді зміщується до верхньої межі. Людям із захворюваннями нирок, печінки чи іншими хронічними станами змінювати раціон потрібно після консультації з лікарем.

У яких продуктах міститься багато білка

Отримати необхідну кількість білка можна зі звичайних продуктів без обов’язкового використання спортивних добавок. Тваринними джерелами є м’ясо, риба, яйця, морепродукти, молоко, йогурт і кисломолочний сир. Рослинний білок міститься в бобових, тофу, темпе, горіхах, насінні та деяких крупах. Кількість нутрієнта залежить від сорту продукту, способу приготування та розміру порції. Важливо оцінювати не окрему страву, а загальну кількість білка, отриману протягом усього дня.

Продукт і порція Орієнтовна кількість білка Коли зручно вживати Куряче філе, 150 г 40–45 г Обід або вечеря Риба, 150 г 28–35 г Обід або вечеря Яйця, 2 штуки 12–14 г Сніданок або перекус Кисломолочний сир, 200 г 30–36 г Сніданок або вечеря Грецький йогурт, 200 г 16–20 г Перекус Сочевиця варена, 200 г 16–18 г Обід Тофу, 150 г 18–24 г Обід або вечеря

Як розподіляти білок протягом дня

Організму зручніше отримувати білок кількома порціями, а не майже всю добову норму за однією вечерею. Практичним варіантом можуть бути три основні прийоми їжі та один або два білкові перекуси. Для спортсменів часто використовують орієнтир близько 20–40 грамів якісного білка за один прийом, хоча порція залежить від маси тіла. Рівномірне харчування особливо важливе, коли між сніданком і вечерею проходить багато годин. Плануючи меню, доцільно заздалегідь визначити джерело білка для кожного прийому їжі.

До щоденного раціону можна включати такі прості поєднання:

омлет, цільнозерновий хліб та овочі на сніданок;

грецький йогурт із ягодами та насінням для перекусу;

куряче філе, крупу та овочевий салат на обід;

кисломолочний сир із фруктами після тренування;

рибу, сочевицю або тофу з овочами на вечерю.

Що їсти після тренування

Після фізичного навантаження організму потрібен не лише білок, а й вуглеводи, рідина та електроліти. Білкова їжа забезпечує амінокислоти для відновлення, тоді як вуглеводи допомагають поповнювати запаси м’язового глікогену. Зручним варіантом може бути рис із куркою, картопля з рибою, йогурт із бананом або сир із ягодами. Якщо повноцінний прийом їжі запланований незабаром, терміново пити протеїновий коктейль необов’язково. Значення має не одна «ідеальна» порція після залу, а системне харчування протягом доби.

Тваринний і рослинний білок

Тваринні продукти зазвичай містять усі незамінні амінокислоти у сприятливих пропорціях. Водночас спортсмен може отримувати достатньо білка і з рослинного раціону, якщо меню є різноманітним та достатньо калорійним. Для цього варто поєднувати бобові, крупи, сою, горіхи, насіння та інші джерела рослинного білка. Веганам і вегетаріанцям іноді потрібні більші порції продуктів через відмінності в засвоюваності та амінокислотному складі. Окрему увагу в такому меню слід приділяти вітаміну B12, залізу, кальцію, цинку та омега-3 жирним кислотам.

Поширені помилки спортсменів

Одна з головних помилок полягає в надмірній концентрації на білку та ігноруванні інших нутрієнтів. За нестачі вуглеводів може знижуватися інтенсивність тренувань, а дефіцит жирів здатний негативно впливати на загальний стан організму. Не варто також замінювати протеїновими батончиками і коктейлями більшість звичайних прийомів їжі. Добавки можуть бути зручними, але вони не завжди містять достатньо клітковини, вітамінів та мінералів. Неконтрольоване збільшення калорійності за рахунок білкових продуктів також може призвести до небажаного набору маси тіла.

Як скласти збалансоване спортивне меню

Спочатку варто визначити приблизну добову потребу в енергії та білку відповідно до тренувальної мети. Далі необхідно розподілити білкові продукти між сніданком, обідом, вечерею та перекусами. У кожному основному прийомі їжі бажано поєднувати білок із джерелом вуглеводів, овочами та корисними жирами. Раціон має залишатися різноманітним, тому курку варто чергувати з рибою, яйцями, молочними продуктами, бобовими й соєю. Такий підхід допомагає підтримувати відновлення, контролювати апетит і забезпечувати організм ширшим набором поживних речовин.

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