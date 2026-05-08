Магнітні бурі на 9–10 травня: сонячна активність переходить у фазу стабілізації

У період 9–10 травня 2026 року геомагнітна ситуація на Землі очікується відносно стабільною, що підтверджують дані міжнародних центрів космічного моніторингу, зокрема NOAA та ESA.

За їхніми оцінками, індекс геомагнітної активності перебуватиме в межах слабких коливань, без суттєвих бур середнього чи високого рівня.

Фахівці пояснюють, що така стабілізація пов’язана зі зниженням інтенсивності сонячних викидів плазми, які є основною причиною магнітних бур. Хоча Сонце залишається у фазі підвищеної активності в межах свого циклу, на конкретні дати прогнозується відсутність потужних корональних викидів, здатних вплинути на магнітосферу Землі.

Водночас експерти наголошують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть відчуватися метеочутливими людьми.

Йдеться про можливі зміни артеріального тиску, головний біль або зниження працездатності. Особливо це стосується осіб із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною чутливістю до змін атмосферних умов.

З технічної точки зору стабільна космічна погода знижує ризики для роботи супутникових систем, навігації та енергетичної інфраструктури. Це має значення для телекомунікаційного сектору та транспортної галузі, де навіть незначні збої можуть мати відчутні наслідки.

Аналітики зазначають, що у найближчій перспективі можливі короткочасні сплески активності, однак на вихідні 9–10 травня ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє говорити про відносно сприятливі умови як для повсякденного життя, так і для функціонування критичних систем.

