Прогноз магнітних бур на 11 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові центри, що відстежують космічну погоду, оприлюднюють попередні прогнози щодо стану геомагнітного поля на середину грудня 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

На 11 грудня очікується відносно стабільна ситуація без суттєвих коливань. За оцінками фахівців NOAA та Центру прогнозування космічної погоди, Kp-індекс у цей день перебуватиме в діапазоні близько 2, що відповідає спокійному магнітному режиму.

Це означає, що суттєвих ризиків для супутникових систем, навігаційного обладнання та енергетичної інфраструктури наразі не прогнозується.

Періодичні зміни все ж залишаються можливими, адже магнітна активність залежить від сонячних спалахів, які іноді відбуваються раптово і можуть різко змінити прогноз.

Зараз, однак, фахівці не фіксують ознак формування значних корональних викидів, що могли б створити підвищену геомагнітну напругу саме в цей період. Тому для більшості людей 11 грудня має стати звичайним днем, без виражених коливань космічної погоди.

Попри це, медично чутливі групи населення час від часу заявляють про залежність від геомагнітного фону.

Лікарі звертають увагу, що реакції можуть бути індивідуальними, і навіть слабкі зміни іноді впливають на самопочуття. Саме тому експерти радять у такі періоди приділяти увагу режиму дня, достатньому споживанню води та сну. Прогноз залишається попереднім і може уточнюватися ближче до зазначеної дати, коли стан Сонця буде зрозумілішим.

