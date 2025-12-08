Прогноз магнітних бур на 9 грудня: якою буде активність Сонця

Космічні сервіси спостереження за простором навколо Землі зафіксували низку процесів, які можуть істотно вплинути на стан геомагнітного середовища у період 9 грудня.

Про це повідомляє «ПЛ».

NOAA Space Weather Prediction Center підтвердив факт серед потужних подій — сонячного спалаху класу M8.1, що стався 6 грудня та супроводжувався чітко орієнтованим на Землю корональним викидом.

Науковці зазначають, що параметри CME цього разу демонструють підвищену щільність та швидкість руху, тому очікується більш інтенсивний вплив на магнітосферу, ніж зазвичай. Згідно з доступною моделлю розповсюдження, хвиля плазми може сягнути планети 9 грудня у ранкові години за міжнародним часом.

Прогнозована ймовірність магнітної бурі рівня G2–G3 означає, що потенційні наслідки можуть охопити не лише полярні, а й помірні широти.

Це створює умови для нестабільної роботи радіочастотних каналів, посилення навантаження на електромережі та підвищення ризику недовготривалих збоїв у супутникових навігаційних системах.

Енергетичні служби зазвичай готуються до таких пікових періодів заздалегідь, проте фахівці наголошують, що інтенсивність CME може коригуватися у процесі наближення до Землі. З огляду на попередні подібні події, чутливі люди можуть відчути зміни у самопочутті: перепади тиску, головний біль або зміни якості сну.

Метеорологи та космічні аналітики звертають увагу, що грудневі збурення мають сезонну тенденцію посилюватись на фоні підвищеної активності Сонця у фази підготовки до піку циклу. Тому ситуація 9 грудня вписується у загальну динаміку та може слугувати індикатором майбутніх подій упродовж 2026 року.

Рекомендації лишаються стандартними: користувачам електронних пристроїв бажано уникати критично важливих операцій у період активності бурі, а чутливим групам — прислухатися до власного стану. Геомагнітний фон цього дня, за оцінками фахівців, навряд чи становитиме серйозну загрозу, проте може створити певні труднощі у сферах зв’язку та технічної інфраструктури.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 6-7 грудня.