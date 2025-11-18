Общество

Привітання з Днем ангела Платона 18 листопада: вірші та проза

Карина Шевченко Send an email 1 годину ago
День ангела
День ангела

Ім’я Платон відзначає свій День ангела 18 листопада — саме в цей день, згідно з церковним календарем, вшановують святого, чиє ім’я стало символом мудрості й внутрішньої сили.

Про це повідомляє «ПЛ».

Традиція вітати Платонів у цей день зберігається століттями, адже ім’я походить із грецької мови й означає широту — поглядів, мислення, духовного горизонту. Це робить привітання не лише формальністю, а й нагадуванням про цінності, що закладені в самому імені.

У прозовому вітанні Платону доречно побажати спокою, ясності й сили духу:

«Платоне, вітаю з твоїм Днем ангела. Нехай небесний покровитель спрямовує твої кроки, додає натхнення в складні моменти й підтримує у важливих починаннях.

Бажаю тобі світлого шляху, міцного здоров’я та внутрішньої гармонії, яка допоможе приймати правильні рішення й зберігати впевненість у будь-які часи».

Ще інтимнішим і теплішим привітання може стати вірш, адже поетична форма дозволяє передати емоції більш образно. Наприклад:

Платоне, хай світло веде тебе далі,

Хай доля дарує спокій без краю.

Хай сила думок, мов міцнії скрижалі,

До мрій безколивно тебе піднімає.

Хай ясним буде день, і ніч нехай тихіша,

Хай друзі підтримають, мудрість не згасне.

Нехай усміхається доля всім ближчим,

А щастя приходить — просте і прекрасне.

Такі привітання формують відчуття поваги та теплої уваги, а сам День ангела стає нагодою не лише привітати людину, а й підкреслити ті риси, які її роблять унікальною.

Більше того, є щирі привітання з Днем ангела Івана.

