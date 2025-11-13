Привітання з Днем ангела Івана 13 листопада 2025 року: вірші та проза

Традиційно 13 листопада в церковному календарі присвячене пам’яті святителя Івана Златоустого — одного з найшанованіших отців Церкви, чия діяльність сформувала богословську думку Сходу.

Саме цього дня в Україні вітають усіх, хто носить ім’я Іван. Ім’я це має давньоєврейське походження і перекладається як «Бог милостивий». Для православних та греко-католиків цей день має глибокий духовний зміст — вшанування чеснот мудрості, служіння і щирості.

Іванів в Україні традиційно багато, тому 13 листопада — одна з найпопулярніших дат для привітань. Людей з цим ім’ям вирізняє доброзичливість і врівноваженість, а за старими народними повір’ями, Іван — символ надійності та сили.

Привітання цього дня набувають особливої теплоти. У прозовій формі можна побажати, аби святковий ангел оберігав від негараздів, дарував натхнення та нові сили для щоденних рішень. У віршованій — передати побажання миру, гармонії і віри у власну справу.

Іване, хай серце твоє буде чистим, Хай дні твої будуть щедрими й світлими, Хай успіх приходить неочікувано, А добрі люди — завжди поруч.

День ангела — це не лише привід для теплих слів, а й момент вдячності, коли людина замислюється над власним шляхом. У 2025 році свято Івана Златоустого припадає на четвер — сприятливий день для добрих зустрічей і духовного спокою.

