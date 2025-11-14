Прогноз магнітних бур на вихідні, 15-16 листопада 2025 року: якою буде сонячна активність

Фахівці з космічної погоди NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомляють, що найближчими вихідними, 15–16 листопада, Земля залишатиметься під впливом помірних потоків сонячного вітру.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з останніми спостереженнями, на Сонці активізувалася група плям, що розташована у північній півкулі зорі, однак поки що вона не демонструє ознак потужних корональних викидів. Індекс геомагнітної активності коливатиметься на рівні Kp=3–4, що вважається відносно спокійним показником і не несе загрози для технічних систем чи здоров’я людей.

Однак метеозалежні особи можуть відчути легку втому, головний біль або емоційні коливання у другій половині суботи, коли очікується короткочасне збурення магнітосфери через хмару плазми, яка залишила Сонце 13 листопада.

Лікарі радять у такі дні підтримувати водний баланс, уникати надмірної кави та забезпечити достатній відпочинок. Після 16 листопада геомагнітна обстановка стабілізується, проте вже на початку наступного тижня можливе зростання активності, адже у східній частині Сонця формується новий потужний осередок.

Науковці наголошують: нинішній 25-й сонячний цикл поступово виходить на свій пік, тому коливання космічної погоди стануть більш регулярними у найближчі місяці.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 листопада 2025 року.