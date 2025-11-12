Прогноз магнітних бур на 13 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та американського космічного агентства NOAA, 13 листопада 2025 року очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс збурень Kp, який характеризує силу магнітних коливань, залишатиметься в межах від 3 до 4 балів, що свідчить про слабку або помірну бурю, без істотного впливу на технічні системи. На поверхні Сонця нині зафіксовано кілька активних плям середнього розміру, проте потужних спалахів класу М або Х не очікується.

Астрономи вважають, що поточна фаза сонячного циклу перебуває у стабільній динаміці, тому ймовірність сильних геомагнітних бур у найближчі дні є мінімальною.

Для людей, чутливих до змін магнітного поля Землі, 13 листопада може принести легке відчуття втоми, головний біль або коливання тиску. Медики рекомендують підтримувати водний баланс, більше відпочивати, обмежити час перед екранами та уникати перевтоми.

Дослідники також наголошують, що подібні дні краще проводити у спокійній атмосфері, не перевантажуючи нервову систему. За попередніми прогнозами, до кінця листопада істотного зростання сонячної активності не очікується, тому цей період вважається відносно сприятливим для роботи, подорожей і навчання.

