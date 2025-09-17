Прогноз магнітних бур на 18 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Фахівці, що відстежують стан космічної погоди, повідомляють, що 18 вересня 2025 року очікується відносно стабільна геомагнітна обстановка.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з прогнозами Національного центру космічної погоди США (NOAA), геомагнітний індекс Kp перебуватиме у межах трьох-чотирьох балів. Це означає, що відчутних магнітних бур у цей день не передбачається, хоча можливі короткі фази слабкої збуреності.

Науковці пояснюють, що такі коливання пов’язані з локальними спалахами та невеликими корональними викидами маси, які не мають значного впливу на Землю.

Попри відсутність сильної активності Сонця, лікарі радять з обережністю ставитися до власного самопочуття, особливо людям із серцево-судинними хворобами або підвищеною чутливістю до змін погоди. Навіть невеликі коливання можуть викликати головний біль, втому чи проблеми зі сном.

Уникати подібних проявів допоможе достатня кількість рідини, помірна фізична активність та збалансований відпочинок. Синоптики також зауважують, що магнітні коливання можуть позначатися на якості зв’язку й роботі навігаційних систем, але у випадку середнього індексу суттєвих збоїв не очікується.

Таким чином, 18 вересня можна вважати днем, коли Сонце перебуватиме у спокійній фазі, і значних ризиків для здоров’я та технічних систем не прогнозується.

