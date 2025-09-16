Прогноз магнітних бур на 17 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

За інформацією міжнародних центрів космічної погоди, зокрема американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та британського Met Office, 17 вересня прогнозується помірний рівень геомагнітної активності.

Очікується, що Сонце цього дня залишатиметься відносно спокійним, хоча вплив раніше зафіксованих викидів корональної маси ще може відчуватися у вигляді локальних коливань індексу Kp.

Упродовж доби метеорологи допускають зростання активності до рівня G1, а подекуди можливі короткочасні піки до G2, що відповідає слабкій або помірній магнітній бурі.

Науковці звертають увагу, що активні сонячні регіони, серед яких особливо виділяється AR4217, зберігають здатність продукувати спалахи середньої інтенсивності. Ймовірність виникнення M-класу оцінюється приблизно у 10–15 відсотків, хоча значних радіаційних штормів цього дня не передбачається.

Також експерти наголошують, що ризики серйозних порушень супутникових комунікацій чи глобальних перебоїв у навігаційних системах є мінімальними, але короткі збої у високочастотному радіозв’язку можуть бути зафіксовані особливо у високих широтах.

Для енергетичних систем небезпека оцінюється як низька, проте оператори інфраструктури традиційно залишаються насторожі, адже навіть незначні бурі здатні призводити до коливань електромереж у регіонах з розвиненою інженерною інфраструктурою.

Для населення вплив сонячної активності найчастіше проявляється у вигляді підвищеної втомлюваності або головного болю у чутливих людей. Медики радять дотримуватись збалансованого режиму сну та водного балансу.

