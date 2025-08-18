Прогноз магнітних бур на 19 серпня: якою буде активність Сонця

Фахівці міжнародних центрів космічної погоди повідомляють, що 19 серпня 2025 року не варто очікувати значних магнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та спостережень ІЗМІРАН, магнітосфера Землі перебуватиме у відносно спокійному стані, а індекс геомагнітної активності не перевищуватиме 3–4 одиниць за шкалою Кp.

Це означає, що серйозних бур, які могли б викликати перебої у зв’язку чи роботі навігаційних систем, не прогнозується.

Водночас науковці звертають увагу, що Сонце перебуває у фазі підвищеної активності, і напередодні, 18 серпня, було зафіксовано декілька спалахів середньої сили класу М. Хоча вони й не спрямовані безпосередньо на Землю, незначні відхилення у магнітному полі все ж можливі.

Саме тому метеочутливі люди можуть відчувати зміни у самопочутті: головний біль, коливання тиску чи безсоння. Лікарі радять заздалегідь подбати про профілактику — більше відпочивати, уникати надмірних навантажень, підтримувати водний баланс та контролювати рівень стресу.

Дослідники нагадують, що навіть відносно слабкі коливання у магнітосфері здатні впливати на біологічні ритми людини.

Хоча більшість людей не помічає жодних симптомів, частина населення реагує досить чутливо. З огляду на це, 19 серпня рекомендується зберігати помірний режим дня, обмежити вживання кави та алкоголю, приділити увагу повноцінному сну.

Таким чином, астрономічні прогнози свідчать про відсутність небезпечних магнітних бур, однак невеликі коливання можуть відчути ті, хто зазвичай реагує на зміни сонячної активності.

