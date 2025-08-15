Прогноз магнітних бур на 16 серпня: чого чекати від активності Сонця

Наукові спостереження свідчать, що середина серпня 2025 року характеризується підвищеною активністю Сонця, що впливає на стан магнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними геофізичних обсерваторій, 16 серпня прогнозується помірна, але відчутна для чутливих людей магнітна буря, яка почне формуватися у нічний час та досягне піку у ранкові години, поступово вщухаючи ближче до полудня.

Дослідники відзначають, що причиною цього явища є посилені потоки сонячного вітру, які внаслідок викиду корональної маси декількома днями раніше почали взаємодіяти з магнітосферою нашої планети.

Подібні явища, хоча й не належать до категорії найпотужніших (рівня G3–G4), можуть впливати на людей із підвищеною метеочутливістю. Зокрема, можливі головні болі, зміни артеріального тиску, швидка втомлюваність, підвищена дратівливість і труднощі з концентрацією уваги.

Медики рекомендують у такі дні уникати надмірних фізичних навантажень, забезпечувати оптимальний водний баланс, а також приділяти увагу відпочинку.

Експерти підкреслюють, що стеження за геомагнітними прогнозами стає все більш актуальним для певних категорій працівників — від операторів складної техніки до авіаційних диспетчерів, адже бурі можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу систем зв’язку та навігації.

