Прогноз магнітних бур на 15 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 15-го серпня не повинні стати великою проблемою для багатьох людей, але є деякі нюанси.

Магнітні бурі

Згідно з оновленими даними міжнародних центрів космічного прогнозування, 15 серпня 2025 року геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, без очікуваних значних коливань.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс Kp, що використовується для оцінки магнітної активності, прогнозується на рівні 2–4, що відповідає стану від «спокійного» до «помірно збудженого». Це означає, що серйозних магнітних бур, які могли б вплинути на роботу супутникових систем, радіозв’язку чи енергетичної інфраструктури, не передбачається.

Рівень сонячної активності оцінюється як помірний: фіксується ймовірність слабких сонячних спалахів класу М із потенційними короткочасними радіоперешкодами, однак вірогідність появи потужних спалахів класу Х залишається низькою.

Можливість виникнення сонячно-протонних штормів слабкої інтенсивності (S1) становить приблизно 5 %, що не є критичним для здоров’я людини і не призведе до масштабних технічних збоїв.

Прогнози також вказують на ймовірність короткочасних радіоперебоїв класу R1–R2 на рівні 45–50 %, переважно у першій половині доби. Радіоперешкоди вищих категорій, здатні вплинути на авіаційні системи чи глобальні комунікаційні канали, малоймовірні.

Вплив на біоритми та самопочуття людей, чутливих до змін магнітного поля, може проявлятися у вигляді легкої втоми чи зниження концентрації уваги, однак загрози для широких верств населення немає. У цілому день очікується сприятливим для більшості видів діяльності, включно з польотами, морськими перевезеннями та роботою високочутливого електронного обладнання.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 14 серпня.

