» src=»/wp-content/uploads/2022/04/1219d8e7784d2d601da8a05f772080ed.jpg» alt=»Ситуація на кордонах змінилися: випускають лише із закордонним паспортом» width=»100%» />

Ситуація на кордонах трохи змінилися. Випускають лише із закордонним паспортом. Тепер заборонний в’їзд по українському паспорту та id-картці з 16.04.2022 00:00.

Стосовно правил перетину кордону: є ПКМУ 57, в якому описані правила перетину кордону. Згідно з інформацією, отриманої на гарячій лінії держкордонної служби, змін у ПКМУ 57 не вносили. Громадяни повинні виконувати правила перетину кордону згідно ПКМУ 57. Рішення про перетин кордону по українському паспорту та Аїді карті було усним і воно так само усно змінилося з 0000 16-го 0 4-го.

Хто може виїхати за кордон

Під час дії воєнного стану перетинати державний кордон України дозволено:

дітям;

жінкам;

чоловікам віком від 60 років.

По материалам: Подробности