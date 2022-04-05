Евакуація людей: Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 5 квітня
На вівторок, 5 квітня, заплановано 7 гуманітарних коридорів для евакуації населення з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Гуманітарні коридори на 5 квітня:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя.
- З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті.
Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.
Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.
- З міста Токмак до Запоріжжя.
З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З селища Гірське до міста Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
По материалам: Подробности