Общество

Евакуація людей: Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 5 квітня

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
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Евакуація людей: Верещук розповіла про гуманітарні коридори на 5 квітня

На вівторок, 5 квітня, заплановано 7 гуманітарних коридорів для евакуації населення з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 5 квітня: 

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Попри обіцянки свого керівництва,  окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя.

  • З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. 

Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

  • З міста Токмак до Запоріжжя. 

З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

  • З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

  • З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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