В ОРДО назвали категории граждан, которые должна обязательно получить паспорт «ДНР»

Несмотря на то, что в ОРДО получение паспорта так называемой «ДНР» не является обязательным, существуют категории местных жителей, которые обязательно должны его получить.

Так называемый «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова рассказал о каких именно категориях граждан идет речь. Она отметила, что для получения аттестата в ОРДО детям до 14 лет нужно оформить местный паспорт, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

При этом, так называемый «депутат» добавила, что якобы местные «власти» «понимают» тех, кто не желает получать «паспорт республики» в дальнейшем планируя выезд на Украину.

«В таких случаях ребенок получает адресную справку. Этого достаточно, чтобы получить документ об окончании среднего образования. А вот, что касается «госслужащих», то, считаю, они обязательно должны получить паспорт той страны, народу которой они служат. И не только по закону, сколько по морально-этическим соображениям», — заявила она.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» начали выдавать кредиты, проценты удивили местных жителей.