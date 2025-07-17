Ретроградний Меркурій 18-го липня: як правильно пережити важливий період

Період ретроградного Меркурія традиційно вважається символом комунікаційних збоїв, технічних несподіванок і загальної непередбачуваності у справах.

Про це повідомляє «ПЛ».

З астрономічної точки зору, ретроградність є ілюзією, яка виникає тоді, коли Меркурій, рухаючись на своїй орбіті, «наздоганяє» Землю і здається, що рухається у зворотному напрямку. Згідно з точними розрахунками JPL Horizons (NASA), наступна фаза ретроградного руху Меркурія триватиме з 18 липня по 12 серпня 2025 року.

Хоча це явище не несе жодного прямого ризику в астрономічному сенсі, воно активно використовується в публічному дискурсі та бізнес-стратегіях.

У комунікаційному середовищі, де багато залежить від точності передачі даних, дедлайнів та швидкості ухвалення рішень, цей період може супроводжуватись високим рівнем помилок через людський фактор, особливо при перевантаженні інформаційного потоку.

У діловому середовищі деякі компанії — зокрема у сфері PR, IT та проектного менеджменту — коригують свої графіки запуску продуктів і планування переговорів відповідно до культурних уявлень про вплив Меркурія.

У цьому контексті психологи радять уникати поспішних рішень, бути уважними до деталей у документах, а також закладати додатковий час для зворотного зв’язку з партнерами.

Впровадження таких рекомендацій може сприяти підвищенню загального рівня уважності, незалежно від ставлення до астрології як до науки. Варто зазначити, що у низці країн Азії та Південної Америки такі практики давно інтегровані у бізнес-етикет.

До того ж спеціалісти пояснили, до чого сниться туманний ліс.