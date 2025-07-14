Прогноз магнітних бур на 15 липня: якою буде активність Сонця

Станом на 13 липня 2025 року міжнародні центри моніторингу космічної погоди, зокрема Центр прогнозування космічного клімату NOAA (США), попереджає про підвищену ймовірність впливу сонячної активності на геомагнітну обстановку Землі у ніч на 15 липня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Спалах середнього класу M2.1, зафіксований 12 липня у південно-західній активній області Сонця, супроводжувався помірним викидом корональної маси, частина якої націлена в напрямку Землі.

Очікується, що цей викид може спровокувати геомагнітне збурення рівня G1, що згідно з п’ятибальною шкалою NOAA класифікується як слабка магнітна буря (індекс Kp=5).

Науковці підкреслюють, що така подія не має серйозного впливу на енергетичні системи чи функціонування супутникового зв’язку, однак для певних груп людей — зокрема метеочутливих, літніх або з порушеннями серцево-судинної системи — це може стати фактором короткочасного погіршення самопочуття.

Медики радять у такі періоди звертати увагу на симптоми дратівливості, головного болю, коливання тиску або зміни настрою. Найбільш чутливими можуть бути години півночі та ранку 15 липня, коли прогнозується пік впливу магнітної бурі.

Для операторів критичної інфраструктури, включно з аеронавігаційними службами та енергетичними компаніями, рекомендовано здійснити заплановані тести на стійкість систем зв’язку, особливо у високоширотних регіонах.

У той самий час для населення фахівці радять зберігати спокій і дотримуватись режиму водного балансу, уникаючи перевтоми та тривалого перебування під прямим сонцем.

Причому досі акутальним може бути детальний гороскоп на вихідні 12-13 липня для всіх знаків зодіаку.