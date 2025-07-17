Путіну у США дали 50 днів: у Держдепі розкрили, як відреагували у РФ

Президент США Дональд Трамп, котрий вже неодноразово демонстрував амбіції щодо посилення глобального впливу Сполучених Штатів, висловлює очевидне розчарування діями російського керівництва, зокрема Володимира Путіна, в контексті збройної агресії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ».

Така позиція не залишилася без уваги як у Вашингтоні, так і у світових політичних колах, адже вона може сигналізувати про перегляд підходів до російсько-української війни на найвищому рівні американської влади.

Про реальне ставлення Білого дому до Кремля та зволікань у врегулюванні ситуації на Сході Європи свідчать останні заяви спікера Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона наголосила, що особиста реакція президента Трампа є найбільш точним індикатором настроїв у верхівці американської дипломатії. За її словами, риторика лідера США чітко демонструє невдоволення діями Володимира Путіна, зокрема у контексті зволікання з реальними кроками у напрямку деескалації.

Брюс охарактеризувала ставлення Трампа як однозначно критичне і підкреслила, що він не сприймає нинішній розвиток подій як прийнятний чи стратегічно вигідний.

Увага до цієї теми загострилася після того, як президент США озвучив наміри впровадити вторинні мита щодо Росії, встановивши своєрідний дедлайн у 50 днів для зміни курсу Кремля.

На відповідне запитання під час брифінгу речниця Держдепу відповіла, що наразі Сполучені Штати не отримували переконливих сигналів про бажання Російської Федерації перейти до реального дипломатичного процесу. Це лише зміцнює переконання адміністрації Трампа у необхідності тиску і переосмислення механізмів стримування.

У цьому контексті важливою є й демонстрація рішучості у формі нових кроків щодо підтримки України, насамперед у сфері оборонної допомоги.

Як підкреслила Брюс, президент вживає конкретних дій, аби забезпечити Київ додатковими ресурсами для захисту від агресора. Це не лише політичний жест, а й сигнал про стратегічне бачення ситуації, де дипломатія залишається інструментом, але не самоціллю. Адже, за словами представниці Держдепартаменту, Трамп, попри відкритість до переговорів, залишається реалістом і уникає ілюзій щодо готовності Кремля до компромісів.

Тим часом був розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.