День Ольги 11 липня: що можна і що не можна робити

У п’ятницю, 11 липня, в народі відзначають День Ольги, а в світі — Всесвітній день народонаселення. Про це повідомляє «ПЛ».

Сьогодні привітання з іменинами приймають Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ілона та Ольга.

Народні традиції 11 липня

• У цей день матері військових, сироти, а також ті, хто втратив своїх близьких, звертаються з молитвами до святої Ольги.

• 11 липня вважається днем, коли важливо допомагати тим, хто потребує підтримки.

• Сьогодні потрібно проявляти терпіння до слабкостей інших людей.

• Це вдалий день для роботи на полі та в саду.

Що не можна робити 11 липня

• Заборонено лихословити, злитися, заздрити та пліткувати.

• Не слід займатися пранням та шиттям у цей день.

• Не рекомендується давати в борг що-небудь.

• 11 липня заборонено хвалитися своїми успіхами — вважається, що свята Ольга цього не одобрить.

Прикмети погоди на 11 липня

• Якщо зозуля перестала кувати — чекайте ранню зиму.

• Безвітряна погода, але ліс шумить — до дощу.

• Якщо рівень води в колодязях і річках підвищується — погода найближчим часом погіршиться.

• Тепла і сонячна погода — до великого врожаю зернових.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 11 липня.