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Привітання з Днем ангела Володимира: найкращі вірші та побажання

Карина Шевченко Send an email 46 секунд ago
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Привітання з Днем ангела Володимира
Привітання з Днем ангела Володимира

У вівторок, 15 липня, свої іменини відзначають чоловіки з прекрасним і сильним ім’ям Володимир.

Це одне з найвідоміших слов’янських імен, яке перекладається як «той, хто володіє світом» або «миротворець». У День ангела Володимира прийнято щиро вітати, бажати здоров’я, добра і натхнення.

Ми зібрали для вас найтепліші вітання у віршах, які можна надіслати особисто або в листівці, щоб зробити цей день особливим.

Красиві вірші до Дня Володимира

З іменинами вітаю Володимира,
Бажаю щастя, світла й миру.
Хай доля буде ясна і привітна,
А віра й любов — міцні та щирі.

У день Володимира святковий
Хай буде настрій веселковий.
Здоров’я, сили і добра,
Щоб радісною була пора.

Чого ж бажати у цей день?
Усмішок, радості, натхнень!
Щоб мрії здійснювались швидко,
А в серці — спокій і молитва.

Ангел хай тебе оберігає,
На правильний шлях наставляє.
Бажаю щастя і тепла,
Щоб мрія кожна ожила.

В день твого янгола ясного
Бажаю щастя незгасного.
Щоб серце радістю палало,
А зло — тебе не зачіпало.

Зичу здоров’я й сили незламної,
Удачі в дорозі життєвій і славної.
Натхнення, добра і тепла,
Щоб щасливою була твоя доля й стезя.

Бажаю, щоб у день іменин
Усмішка не сходила з лиця.
Щоб шлях твій був легким завжди
І вів до щасливого кінця.

Нехай у цей святковий час
Любов панує поміж нас.
Бажаю щастя, як води,
І щоб збувалися всі мрії!

Також ще актуальним залишається прогноз магнітних бур на 15 липня, читайте якою буде активність Сонця сьогодні.

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Карина Шевченко Send an email 46 секунд ago
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