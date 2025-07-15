Привітання з Днем ангела Володимира: найкращі вірші та побажання

У вівторок, 15 липня, свої іменини відзначають чоловіки з прекрасним і сильним ім’ям Володимир.

Це одне з найвідоміших слов’янських імен, яке перекладається як «той, хто володіє світом» або «миротворець». У День ангела Володимира прийнято щиро вітати, бажати здоров’я, добра і натхнення.

Ми зібрали для вас найтепліші вітання у віршах, які можна надіслати особисто або в листівці, щоб зробити цей день особливим.

Красиві вірші до Дня Володимира

З іменинами вітаю Володимира,

Бажаю щастя, світла й миру.

Хай доля буде ясна і привітна,

А віра й любов — міцні та щирі.

У день Володимира святковий

Хай буде настрій веселковий.

Здоров’я, сили і добра,

Щоб радісною була пора.

Чого ж бажати у цей день?

Усмішок, радості, натхнень!

Щоб мрії здійснювались швидко,

А в серці — спокій і молитва.

Ангел хай тебе оберігає,

На правильний шлях наставляє.

Бажаю щастя і тепла,

Щоб мрія кожна ожила.

В день твого янгола ясного

Бажаю щастя незгасного.

Щоб серце радістю палало,

А зло — тебе не зачіпало.

Зичу здоров’я й сили незламної,

Удачі в дорозі життєвій і славної.

Натхнення, добра і тепла,

Щоб щасливою була твоя доля й стезя.

Бажаю, щоб у день іменин

Усмішка не сходила з лиця.

Щоб шлях твій був легким завжди

І вів до щасливого кінця.

Нехай у цей святковий час

Любов панує поміж нас.

Бажаю щастя, як води,

І щоб збувалися всі мрії!

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