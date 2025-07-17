Прогноз магнітних бур на 18 липня: якою буде активність Сонця

Станом на 18 липня 2025 року вчені з провідних геофізичних центрів, зокрема американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, не фіксують значних загроз від сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Геомагнітне поле Землі, згідно з поточними розрахунками, залишатиметься стабільним. Планетарний індекс Kp триматиметься в межах 2–3 одиниць, що свідчить про відсутність магнітних бур та знижує ризики як для біологічних систем, так і для функціонування критичних технологічних інфраструктур.

Незважаючи на те, що протягом 15–16 липня були зафіксовані кілька середньої потужності сонячних спалахів класу М, жоден із них не супроводжувався прямим корональним викидом маси у напрямку до нашої планети.

Це означає, що геомагнітне середовище залишатиметься без змін, а супутникові, авіаційні та комунікаційні системи працюватимуть у штатному режимі. Науковці звертають увагу на те, що в районі екватора Сонця наразі обертається активна область AR3579, яка демонструє нестійку поведінку і потенційно може спричинити бурі в другій половині липня, однак наразі її вплив залишається мінімальним.

Таким чином, день 18 липня вважається сприятливим для метеочутливих осіб, а також для планування складних технічних операцій, що потребують стабільного електромагнітного фону. Системи GPS, енергетичні лінії та радіозв’язок повинні функціонувати без перебоїв.

Проте фахівці радять у подальшому стежити за оновленням космічного прогнозу, адже цикли сонячної активності залишаються складно прогнозованими навіть з урахуванням сучасних інструментів моніторингу.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 17 липня.