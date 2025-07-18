Дистанційне навчання у школах можуть змінити: офіційна заява Федорова

Українська система освіти готується до чергової фундаментальної трансформації. Йдеться не про зміну програм чи підручників, а про зміну формату самого навчального процесу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал голови Міністерства цифрової трансформації України.

18 липня 2025 року набуде чинності рішення про скасування наказу Міністерства освіти і науки №1112, що регламентував дистанційне навчання у школах. Це рішення не означає, що Україна відмовляється від цифрових технологій в освіті. Натомість, держава офіційно задекларувала стратегічний курс на відновлення офлайн-освіти — насамперед у безпечних регіонах.

Цей крок є логічним продовженням політики, яку неодноразово публічно артикулював віцепрем’єр Михайло Федоров.

За його словами, “дистанційку” не скасовують як явище, але уряд шукає шляхи повернення дітей до аудиторій — туди, де навчання відбуватиметься у безпечних умовах, із дотриманням стандартів фізичного й соціального розвитку.

Цей перехід не є раптовим — йому передувала масштабна робота з аналізу ризиків, стану укриттів, рівня безпеки шкіл у різних регіонах країни. Основна ідея — надати кожній дитині можливість повноцінного навчання, яке не обмежується лише екраном ноутбука.

У 2022–2024 роках дистанційна форма навчання стала вимушеним, але необхідним інструментом для збереження освітнього процесу в умовах війни. Проте з часом виявилося, що ця модель має суттєві обмеження, особливо для учнів початкових класів.

Експерти у сфері освіти та психології зазначають, що тривале дистанційне навчання негативно впливає на емоційний розвиток дітей, соціальні навички, здатність до адаптації у колективі. Саме тому офлайн-формат дедалі частіше почав називатися пріоритетним у післякризовому періоді.

Скасування наказу №1112 — це не лише технічна дія, а і політичний сигнал. Уряд демонструє готовність не лише захищати, а й системно відновлювати соціальні функції держави.

Школа — це не лише місце, де здобувають знання, а й інституція, що забезпечує стабільність, дисципліну, соціалізацію. Її повернення до повноцінної роботи у стінах закладів — це ще один крок до відновлення повноцінного життя в країні.

Водночас держава не відмовляється від цифрових інструментів. Платформи дистанційного навчання залишаться частиною освітнього процесу як додатковий або резервний формат.

Йдеться про гібридну модель, яка дозволить оперативно реагувати на зміни безпеки, стихійні ситуації або індивідуальні потреби учнів. Але базовий вектор залишається чітким: школа повинна працювати, діти мають вчитися разом, у класах — у просторі, де формується майбутнє держави.

Якщо ситуація з безпекою дозволить, у 2025–2026 навчальному році очікується масштабна хвиля повернення учнів до шкільних парт. Для цього вже зараз вживаються заходи щодо реконструкції укриттів, модернізації шкільних будівель, а також розробляються програми психологічної адаптації дітей, які тривалий час навчалися вдома.

Більше того, з’явились фото українських дронів-перехоплювачів «Шахедів» ODIN Win_Hit.