Прогноз магнітних бур на вихідні, 19-20 липня: якою буде сонячна активність

У найближчі дні, 19 та 20 липня, Земля опиниться під впливом переважно спокійного сонячного випромінювання.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оновленими даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, а також згідно з прогнозом NOAA — американського наукового агентства з вивчення атмосфери та океану, геомагнітне поле залишатиметься у межах відносної стабільності.

Індекс магнітної активності, що визначається за шкалою Kp, не перевищить позначки у 3 бали, що свідчить про низький ризик виникнення магнітних бур.

Така обстановка дозволяє говорити про комфортний період як для метеочутливих людей, так і для глобальних систем зв’язку та навігації, які можуть зазнавати збоїв лише в умовах більш високої активності Сонця.

Попри деякі очікування на початку тижня щодо можливого викиду корональної маси з активної сонячної плями AR3712, що спостерігалася у південній півкулі зірки, обсерваторії не зафіксували жодного значного сплеску, який міг би дійти до магнітосфери Землі. Таким чином, на найближчі вихідні не прогнозується жодних збурень геокосмічного середовища.

У наукових колах зазначають, що загальна тенденція до наростання сонячної активності залишається актуальною, адже цикл номер 25, який стартував у грудні 2019 року, ще не досягнув свого піку.

За оцінками експертів NASA, це може відбутися наприкінці 2025-го, а отже, періоди спокою на зразок нинішнього — явище тимчасове. Медики, у свою чергу, попереджають, що навіть помірні зміни у геомагнітному полі можуть провокувати головні болі, перепади тиску чи погіршення настрою у вразливих груп населення. Проте у цей конкретний період ризики мінімальні.

Таким чином, 19 та 20 липня пройдуть під знаком магнітної рівноваги. Це хороша новина як для тих, хто планує активний відпочинок на природі, так і для працівників, чия діяльність пов’язана з високоточною технікою чи енергетичними системами.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 18 липня.