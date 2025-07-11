Який сік допоможе сповільнити старіння і захистить від тромбів: природний захист для шкіри, суглобів і серця

Гранатовий сік — це не лише смачний, але й надзвичайно корисний напій, який має безліч позитивних ефектів для здоров’я. Про це повідомляє «ПЛ».

Його регулярне вживання допомагає уповільнити процеси старіння, покращити стан волосся, зміцнити серце, а також підтримувати загальний тонус організму.

Омолоджуючі властивості гранатового соку

Гранатовий сік містить потужні антиоксиданти, які сприяють уповільненню старіння шкіри та запобігають руйнуванню колагену. Це допомагає зменшити запальні процеси в організмі та сприяє регенерації клітин шкіри. Дослідження вчених з корейського університету Халліма підтвердили, що цей напій також допомагає знизити гіперпігментацію шкіри, що робить її вигляд більш молодим і здоровим.

Покращення стану кісток та суглобів

Гранатовий сік ефективно бореться з симптомами захворювань кісток, таких як остеопороз і артрит. Він має протизапальні властивості, які можуть полегшити біль і зменшити запалення в суглобах. Додатково, цей сік допомагає захистити суглоби, працюючи як інгібітор ферментів, які викликають руйнування суглобового хряща, що особливо важливо при остеоартриті.

Захист від тромбів та серцевих захворювань

Поліфеноли, що містяться в гранатовому соку, мають здатність запобігати злипання тромбоцитів, що є однією з причин утворення тромбів. Це відкриття італійських вчених показало, що гранатовий сік також може допомогти знизити ризик розвитку тромбозу. Крім того, цей напій захищає організм від надмірного утворення тромбоксану — речовини, яка сприяє згортанню крові і звуженню судин, що є основною причиною серцево-судинних захворювань.

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