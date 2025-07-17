З’явився повний список нового Кабміну на затвердження Радою: подробиці

Політична ситуація в Україні входить у нову фазу, що супроводжується суттєвими змінами у виконавчій гілці влади.

Про це повідомляє «ПЛ».

Глава фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія оприлюднив оновлений склад Кабінету Міністрів, який має бути винесений на затвердження Верховної Ради.

Цей список не лише оновлює ключові позиції, але й демонструє акценти нової державної політики, що охоплює цифрову трансформацію, оборону, соціальну єдність та економічне відновлення.

Значущим є те, що на посаду прем’єр-міністра висувається Юлія Свириденко — політик, який зарекомендував себе як представник прагматичного підходу до економічного зростання й управлінських реформ.

Її кандидатура, за попередніми оцінками, покликана забезпечити стабільність у взаємодії з міжнародними партнерами, а також посилити контроль над внутрішньою політикою в умовах гібридної війни та посилення зовнішніх викликів.

На тлі цієї трансформації постає й рішення про висунення Михайла Федорова на ключову посаду першого віце-прем’єра і міністра цифрової трансформації. Це свідчить про ставку на розвиток технологічної модернізації держави як частину інтеграційного пакету у напрямку ЄС та НАТО. Також важливою новацією є поєднання портфелів у деяких міністерствах: зокрема, економічний і аграрний блоки можуть опинитися під керівництвом однієї особи — що має на меті централізацію рішень у галузях, які постраждали внаслідок війни, але мають стратегічне значення для майбутньої відбудови країни.

Важливо зазначити, що на тлі цих змін зберігається тяглість у сфері безпеки, оборони та внутрішніх справ. Денис Шмигаль, який до цього очолював уряд, номінований на посаду міністра оборони — це рішення можна трактувати як намагання посилити військово-адміністративну координацію та інтегрувати досвід урядового управління у питання національної безпеки.

Посади міністра внутрішніх справ, охорони здоров’я, освіти та міністра у справах ветеранів залишаються без змін, що гарантує стабільність в критично важливих напрямах.

До цього ж у Раді сталася бійка між нардепами.