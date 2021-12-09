В «ДНР» начали выдавать кредиты: проценты удивили местных жителей

В так называемой «ДНР» помпезно анонсировали выдачу местным жителям кредитов. Теперь жители ОРДО могут получить кредит, но не стоит радоваться, во-первых, условий для его получения очень много, а проценты – заоблачные.

Так «Центральный республиканский банк «ДНР» начал выдавать кредиты физическим лицам. Этому событию вселенского масштаба посвятил сюжет местный пропагандистский телеканал «Юнион». Свершилось то, что жители «республики» ждали семь лет, — заявил ведущий. Кредиты под 24% годовых могут получить только те, кто получает зарплату на карточку «ЦРБ», имеет паспорт «ДНР» и год работает официально, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

24 процента годовых – это очень много, брать такие кредиты крайне невыгодно. При этом если людям нужно срочно получить деньги, то взять их практически негде и некоторые пойдут на такой шаг. Максимальный размер кредитования физлиц – 400% от заработной платы. То есть, если средняя зарплата 20 тысяч, рублей, то можно получить в кредит 80 тысяч – это не очень большая сумма и вряд ли можно на нее сделать что-то масштабное.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк обратился с важным обращением к пенсионерам из ОРДЛО.