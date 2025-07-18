Коли і де дивитися бій Усик — Дюбуа 2025: битва за абсолютне чемпіонство

19 липня 2025 року на знаменитому стадіоні «Вемблі» в Лондоні відбудеться очікуваний реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє «ПЛ».

У цьому поєдинку буде розіграно титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик захищатиме свої титули WBC, WBA, WBO і IBO, а Дюбуа — титул IBF. Цей бій уже став одним з найбільш значущих і обговорюваних спортивних подій 2025 року.

Що сталося в першому бою Усик – Дюбуа?

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа, що відбувся в серпні 2023 року, привернув величезну увагу. Усик продемонстрував свої видатні технічні здібності, спокій і залізну волю, а Дюбуа — свою агресивність і потужні удари. Однак основною темою обговорення після бою стала суперечлива ситуація з ударом нижче пояса, через що Усик змушений був взяти паузу. Попри це, він зміг повернутися на ринг і завершити бій технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Цей реванш дає Дюбуа шанс на помсту, а Усик — можливість підтвердити своє лідерство в дивізіоні та знову стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Де можна дивитися бій Усик – Дюбуа 2025?

Бій Усик – Дюбуа 2025 буде доступний для перегляду онлайн на платформі MEGOGO. Трансляція розпочнеться 19 липня о 19:00, а головний поєдинок почнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом. Щоб дивитися бій, потрібно підключити одну з підписок MEGOGO: Оптимальна, Максимальна, Спорт або MEGOPACK XL.

Трансляція буде доступна на всіх пристроях: телевізорах, смартфонах, планшетах і ноутбуках, що дозволить вам не пропустити жодного моменту поєдинку.

Чому цей бій варто подивитися?

• Це бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі — рідкісне і важливе досягнення в історії боксу.

• Усик — непереможений чемпіон, досвідчений і технічно бездоганний боксер.

• Дюбуа — молодий, потужний і мотивований, бажаючий взяти реванш.

• Поєдинок відбудеться на одному з найвідоміших стадіонів світу — Wembley Stadium.

• MEGOGO забезпечить вам легальний, високоякісний і зручний перегляд у прямому ефірі.

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