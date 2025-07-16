Прогноз магнітних бур на 17 липня: якою буде активність Сонця

Згідно з оперативними даними американського Центру прогнозування космічної погоди (SWPC, NOAA), на 17 липня поточного року прогнозується помірна магнітна буря першого рівня за п’ятибальною шкалою (G1).

Про це повідомляє «ПЛ».

Зазначений геомагнітний рівень є не критичним, проте здатен чинити вплив як на технологічні системи, так і на самопочуття частини населення. Індекс Кp, що визначає рівень збурення магнітного поля Землі, може досягти позначки 5.

Така активність обумовлена підвищеною сонячною динамікою, спричиненою активним регіоном AR3736, який наразі перебуває поблизу центру видимої півкулі Сонця. Упродовж останніх днів там спостерігалися серії слабких спалахів класу C та M, що стали передумовами виходу корональних викидів плазми.

Хоча геомагнітна ситуація 17 липня залишається відносно стабільною, на тлі загального підвищення сонячної активності, очікується поступове зростання напруженості магнітосфери до кінця місяця.

Метеозалежні особи можуть відчувати погіршення сну, нестабільність артеріального тиску, дратівливість, неуважність або відчуття внутрішнього дискомфорту. Лікарі радять уникати надмірних емоційних навантажень, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, забезпечити повноцінний відпочинок, а також споживати достатню кількість чистої води.

Нагадаємо, що цикл сонячної активності наразі наближається до свого максимуму — пік 25-го сонячного циклу прогнозується орієнтовно на кінець 2025 – початок 2026 років. У зв’язку з цим, частота геомагнітних бур може зростати в найближчі місяці, що потребує підвищеної уваги з боку авіаційних та енергетичних систем, а також операторів супутникового зв’язку.

В той же час досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 15 липня.